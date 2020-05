Ferrovie: Trenitalia ripristina le corse sulla linea FL5

Trenitalia ha reinserito sulla linea FL5 (Grosseto-Civitavecchia-Termini) alcune delle corse che durante l’emergenza sanitaria per Covid-19 erano state sospese.

In particolare:

- RV2345 Pisa C.le (17:46) – Roma Termini (21:48)

- R12272 Roma Termini (23:27) – Civitavecchia

Contestualmente da oggi (27 Maggio) saranno ripristinate le seguenti corse:

- R12229 Civitavecchia (7:02) – Roma Termini (circola dal lunedì al venerdì feriali)

- RV2342 Roma Termini (14:12) – Pisa C.le

Inoltre, nei giorni di sabato e Festivi verrà effettuato il treno:

- R12235 Civitavecchia (8:01) – Roma Termini

Il Comitato Pendolari esprime soddisfazione per il reinserimento delle corse, in quanto risolveranno alcune criticità, come il treno straordinario inserito qualche giorno fa tra Ladispoli e Roma per diminuire l’affollamento dei due treni adiacenti.