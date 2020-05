Ferrovie: tornano gli Intercity Notte da e per la Sicilia

Dal 14 giugno tornano in servizio i tre Intercity Notte (uno per Milano e due per Roma) sospesi per l’emergenza coronavirus.

Ripartiranno nel dettaglio l’Intercity Notte Milano/Palermo-Siracusa e i due Intercity Notte Roma/Palermo-Siracusa. In buona sostanza torna tutto come prima dell’emergenza sanitaria, con le dovute precauzione in prevenzione del contagio da Covid-19.

“È una buona notizia – dice il segretario dell’Orsa, Mariano Massaro – ma non risolve l’annoso problema dell’Italia ferroviaria a due velocità, ove la Sicilia è pesantemente penalizzata.

Il servizio universale a lunga percorrenza non è da mettere in discussione, va solo potenziato, garantisce un diritto costituzionale ed è un’offerta irrinunciabile rivolta al ceto popolare che non può permettersi i costi dell’alta velocità. L’arrivo di Italo e Frecciarossa a Reggio Calabria e Villa San Giovanni è un passo importante che va supportato con il potenziamento del traghettamento veloce di Blu Jet nello Stretto di Messina ma non può sostituire il servizio a lunga percorrenza garantito dagli Intercity e dalle navi ferroviarie. Sono entrambi servizi essenziali ma uno non esclude l’altro anche per una questione di costi”.