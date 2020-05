Ferrovie: opportunità immobiliari targate FS

Da Torino a Napoli passando per Milano e Roma, da Venezia a Firenze: sono oltre 70 le iniziative di sviluppo immobiliare raccolte da FS Sistemi Urbani in un nuovo catalogo che da oggi è possibile sfogliare online.

È il Real Estate Opportunities Book, la pubblicazione della società di gestione immobiliare del Gruppo FS Italiane che ha l’obiettivo di valorizzare e vendere immobili e aree non più funzionali all’esercizio ferroviario. E ve ne sono tante, persino nel cuore di alcune nostre città d’arte, capaci di diventare fulcro di nuovi servizi urbani integrati, a beneficio del territorio e della collettività.

Tra le proposte inserite nel portfolio, progetti di investimento immobiliare delle società del Gruppo FS su aree e spazi con destinazione residenziale, commerciale, direzionale, industriale, turistico-ricettivo e altre funzioni, rientrano le grandi iniziative di rigenerazione urbana nelle principali città italiane, come il progetto di riqualificazione dei sette ex scali ferroviari di Milano e gli interventi nelle aree dell’anello ferroviario di Roma; la pista ciclopedonale del Ponente Ligure e le aree ferroviarie dismesse di Torino, Venezia Mestre e Napoli; e ancora il compendio di Bologna Ravone e l’area delle ex Officine Grandi Riparazioni di Firenze Porta al Prato.

Per ulteriori informazioni si può visitare il sito fssistemiurbani.it o scrivere all’indirizzo e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Fonte FS News