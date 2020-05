Ferrovie, Adriatica: dal 3 giugno tornano le Frecce su Roma

Aumentano ancora le Frecce dal 3 giugno.

Oltre all'incremento in Adriatica, del quale abbiamo dato notizia nei giorni scorsi (Ferrovie: dal 3 giugno sei Frecce in più sulla Linea Adriatica), Trenitalia annuncia il ritorno di un'altra coppia di treni.

Di nuovo operativi sono infatti i due Frecciabianca 8851 Ravenna (6.15) – Roma (10.57) e 8852 Roma (17.25) – Ravenna (22.00) con fermata a Rimini.

“L’offerta – dice Trenitalia – che a livello nazionale da inizio giugno prevede 74 Frecce e 48 InterCity sulle principali direttrici del Paese – cresce con un numero di collegamenti congruo alla richiesta di mobilità di questo periodo, tenendo conto della disponibilità di posti al 50% per il sistema di prenotazione “a scacchiera” che garantisce il rispetto del distanziamento sociale.

I passeggeri possono così iniziare a organizzare i loro spostamenti in treno per motivi di lavoro, ma anche per quelli di svago e turismo nella prossima stagione estiva, fondamentali per rilanciare il turismo nazionale e quello di prossimità, in particolare nelle località di medie e piccole dimensioni ad alta attrattività culturale e paesaggistica. I biglietti sono già disponibili sui sistemi di vendita di Trenitalia”.