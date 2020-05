Ferrovie: incendio ieri vicino ai binari, fermi per due ore i treni sulla Napoli-Roma

Ieri, sono rimasti fermi per circa due ore i convogli della linea Napoli-Roma, a causa di un incendio vicino ai binari, tra Sessa Aurunca e Cancello Arnone, in provincia di Caserta.

Le fiamme si sono originate nel primo pomeriggio ai un lato del tratto ferroviario e si sono estese fino ad arrivare alla linea, bruciando dei cumuli di sterpaglie che si trovavano a ridosso dei binari.

La densa colonna di fumo che si è sprigionata ha saturato l’aria rendendo impossibile per i convogli proseguire. La situazione è tornata alla normalità un paio d’ore dopo, quando le fiamme sono state domate e i controlli hanno appurato che non c’erano stati danni.

La folta vegetazione, presente nel tratto dove si è sprigionato l’incendio, ha reso più lente le operazioni di spegnimento. Il blocco sui binari ha reso necessario lo stop per i treni in arrivo e provocato ritardo anche sulle partenze successive.

Lo stallo è durato circa due ore, fino a quando i Vigili del Fuoco, intervenuti sul posto, non hanno spento le fiamme e controllato che non ci fossero danni ai binari. Dopo il via libera dei pompieri è stato possibile riprendere la circolazione, ma i treni hanno subito ritardi fino a tre ore.

L’incendio non ha provocato danni alle strutture e non ci sono feriti né intossicati tra i viaggiatori, visto che i convogli, non appena visto il fumo che aveva invaso il tratto ferroviario, si sono fermati a distanza di sicurezza. Indagini sono in corso per stabilire le cause del rogo, che, da una prima ricostruzione, sarebbe doloso.