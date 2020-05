Ferrovie, Francia: i treni AV battono gli aerei nelle rotte interne

Nei servizi interni il treno batte ormai inevitabilmente l'aereo.

Se ne sono accorti anche in Francia dove l'argomento è all'ordine del giorno. La compagnia di bandiera francese Air France dovrà infatti ridurre in maniera significativa il traffico interno per ottenere le garanzie statali.

Questo quanto ha dichiarato il ministro dell'Ambiente francese, Elisabeth Borne, in un'intervista all'emittente Inter Radio. Secondo il ministro, i voli interni si sono dimostrati sostituibili con i treni ad alta velocità durante questo periodo di emergenza Coronavirus.

La compagnia aerea francese dovrà quindi ridurre i voli interni per poter usufruire del pacchetto di aiuti statali da 7 miliardi di euro. Secondo Borne, Air France dovrà anche ridurre le emissioni di CO2 del 50% entro il 2024.

Una sfida non da poco, con il treno pronto a rosicchiare altre fette di mercato.