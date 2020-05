Ferrovie: un nuovo servizio per la Puglia dall'Interporto d'Abruzzo

Sono appena terminate le operazioni di trasbordo (road-rail) per la partenza del primo treno organizzato per trasferire, durante l’intera stagione estiva, acqua e bibite in Puglia.

È un cargo convenzionale dedicato ad un solo cliente, quello che una volta a settimana, verrà lavorato dal Terminal Operator Interporto Val Pescara SpA presso lo scalo dell’Interporto d’Abruzzo.

Ogni partenza toglierà dalla strada oltre 30 bilici, cioè quasi 1.000 bancali di merce. Un trasporto quello del beverage, che si caratterizza per un particolare rapporto peso-volume. Quello tra il terminal dell’Interporto d’Abruzzo e lo scalo Ferruccio di Bari, è un collegamento ferroviario che testimonia l’estrema duttilità e versatilità dell’operatore IVP.

Non solo intermodalità, ma anche servizi logistici integrati. La cosa importante è che il sistema treno, sia sempre l’unico ed il vero protagonista.