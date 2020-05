Ferrovie: DB continua ad ampliare la sua offerta in Germania e all’estero

Deutsche Bahn continua ad aumentare la sua offerta. Di conseguenza, i clienti avranno una gamma significativamente più ampia a disposizione a partire dal fine settimana di Pentecoste.

Oltre alla ripresa delle linee turistiche ICE e IC, saranno anche rafforzati i collegamenti ICE particolarmente richiesti con le città: Monaco-Dortmund via Norimberga, Francoforte sul Meno e Colonia, Monaco-Dortmund via Stoccarda e Colonia, e Basilea-Dortmund via Karlsruhe e Colonia. Su queste tratte verranno utilizzati convogli in doppia trazione per garantire più posti. Anche il trasporto regionale di DB sta facendo progressi: la media nazionale dei servizi è tornata al 95%.

Berthold Huber, membro del DB Passenger Board dichiara: “La domanda sta lentamente riprendendo. Questo è un buon segno per l’intera industria ferroviaria e per la tutela del clima. La Germania ha bisogno di una vasta gamma di trasporti con una ferrovia forte, soprattutto durante i mesi festivi. Più capacità crea spazio per la distanza e viaggi sicuri. Ora stiamo rapidamente aumentando di nuovo la nostra offerta turistica, vogliamo persino ampliarla e conquistare il maggior numero possibile di viaggiatori in estate con una mobilità sostenibile”.

Anche i treni ICE Sprinter tra Berlino e Monaco tornano in base alla domanda, il primo dal 2 giugno, il secondo dal 14 giugno. Da Francoforte, Stoccarda e Monaco, i passeggeri possono arrivare rapidamente nel centro di Berlino. DB offre poi ai turisti treni aggiuntivi in ​​estate. Un ICE collegherà Stoccarda a Binz (Rügen) per la prima volta via Berlino.

Anche i collegamenti con l’estero sono in fase di espansione. Ci sarà un collegamento diretto tra Berlino e Innsbruck. Anche i primi treni stanno già viaggiando tra Berlino e Praga, e in base all'apertura delle frontiere, a metà giugno saranno introdotti ulteriori servizi verso tutti i paesi vicini, tra cui Paesi Bassi e Polonia.

A partire da questa settimana, DB introdurrà un nuovo indicatore di utilizzo. I clienti potranno vedere sul sito bahn.de e nell’App DB Navigator immediatamente quando un treno a lunga percorrenza è pieno per oltre il 50% grazie alle prenotazioni anticipate. Il numero di prenotazioni è limitato. Nel caso di treni molto affollati, è anche possibile sospendere la vendita dei biglietti.

Nel frattempo, DB continua a investire nella modernizzazione e nell'espansione della sua flotta di veicoli. Solo negli ultimi dodici mesi, la capacità di trasporto a lunga distanza è aumentata di circa 15.000 posti. Entro la fine di quest’anno dovrebbero essere aggiunti circa 13.000 ulteriori posti.