Ferrovie, le Associazioni: "Garantire al Biellese significativo incremento di qualità e velocità nei collegamenti su Torino, Novara e Milano"

Riceviamo e pubblichiamo da Associazione Pendolari e Trasporti Biellesi e Associazione Viaggiatori Abituali Bacino Biellese.

"In relazione alla programmazione del servizio di trasporto, ai relativi orari dei treni diretti Biella Torino ed all’articolo uscito su "La Stampa" di oggi 23 maggio, si ribadisce che la base di ogni strutturazione di servizio resta il progetto presentato ad inizio anno da tutti i componenti del tavolo trasporti UIB di cui siamo parte.

Il tavolo riassume e condensa l’unica posizione del territorio in materia di trasporto ferroviario.

A fronte di un investimento strategico di € 10 mln deve essere garantito al Biellese un significativo incremento della qualità e della velocità nei collegamenti verso Torino, Novara e Milano rispetto ad oggi.

Sarà soddisfacente solo un servizio da Biella verso Torino e Milano con cadenzamento orario.

In un momento così delicato, in cui ogni sforzo è dedicato alla ripartenza economica ed all’oculatezza negli investimenti, perdere l’occasione per migliorare una situazione disastrosa sarebbe indice di estrema miopia.

Invitiamo quindi l’Assessorato ai Trasporti della regione Piemonte a non perdere l’occasione nel promuovere fermamente, un servizio con cadenzamento orario al pari delle altre principali province piemontesi verso i due capoluoghi di Regione Piemontese e Lombardo.

Questo è il momento di dimostrare che una ripartenza basata sulla capacità di dare risposte forti, concrete e utili per il territorio Biellese è possibile. Non perdiamo l’ennesima occasione con lo spreco di risorse che in questo momento sono più preziose che mai.

Questa, molto probabilmente, è l’ultima opportunità per consentire al Biellese per uscire dall’isolamento e creare una nuova prospettiva per il futuro.

Mancare l’obiettivo sarà dimostrazione di assoluta assenza di interesse nei confronti di tutti i cittadini Biellesi di oggi e delle generazioni future".