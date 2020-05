Ferrovie: insolita composizione per l'IC 505 di Trenitalia [VIDEO]

Composizione insolita ieri per l'Intercity 505 da Ventimiglia a Roma Termini.

A causa di alcuni problemi al telecomando della E.401 in coda, normalmente titolare del convoglio, si è reso necessario l'utilizzo di una E.402B che è stata collocata ovviamente in testa al treno, agganciata alla Pilota UIC-Z.

Il convoglio ha così viaggiato con due locomotive, una in testa e una in coda, anche se a quanto ci risulta la E.401 non ha partecipato ovviamente alla trazione.

Per la cronaca titolare del convoglio è diventata la E.402B.120 mentre in coda è rimasta la E.401.015. Nonostante questa vicissitudine, il treno è arrivato a destino in orario, viaggiando sostanzialmente sempre a ridosso di quanto previsto nella tabella di marcia.

Degne di nota le indicazioni anche sulle vetture Intercity che regolano le porte da cui salire e quelle da cui scendere dal convoglio.

Video di Luca Nannini