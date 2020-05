Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana che si è appena conclusa.

Apriamo il settimanale con le buone notizie che arrivano finalmente per la Calabria, in particolare con la rassicurazione del ministro De Micheli sulla realizzazione della tratta AV tra Reggio Calabria e Salerno (Ferrovie, De Micheli: "L’Alta Velocità Reggio Calabria – Salerno si farà").

Arriva poi l’importante decisione di Italo che allarga la sua rete di collegamenti in Adriatica e in Calabria (Ferrovie: ufficiale, Italo in Adriatica e a Reggio Calabria), iniziativa alla quale Trenitalia replica immediatamente (Ferrovie, l'AD Gianfranco Battisti: "Per la prima volta il Frecciarossa arriva a Reggio Calabria"). Per la prima volta quindi un Frecciarossa arriva nel capoluogo calabrese (Ferrovie: il Frecciarossa di Trenitalia arriva a Reggio Calabria), accolto da consensi e critiche (Ferrovie: Frecciarossa a Reggio Calabria, a chi è piaciuto e a chi no).

Novità per Trenitalia anche sul fronte dei convogli regionali, con l’arrivo del primo Rock ETR 621 (Ferrovie: sui binari il primo Rock ETR 621 a sei pezzi di Trenitalia), al quale abbiamo dedicato un approfondimento (Ferrovie: vediamo meglio il primo Rock Trenitalia a sei casse ETR 621), e l’entrata in servizio dei Pop sulla Pontremolese (Ferrovie, Emilia Romagna: i nuovi Pop in arrivo sulla Pontremolese).

In merito al trasporto merci, da segnalare lo svio fortunatamente senza gravi conseguenze, di una 494 di Mercitalia Rail (Ferrovie: svio a Genova per la 494 034 di Mercitalia Rail) e un nuovo collegamento per GTS Rail (Ferrovie: nuovo collegamento Milano - Marcianise per GTS Rail).

Riprende intanto a ritmi sostenuti il programma di invio e demolizione di materiale obsoleto (Ferrovie: alla demolizione D.445 e ALn 668 di Siena), (Ferrovie: tre demolendi sui binari italiani e uno... fuori [VIDEO]).

Per quanto riguarda la lenta ma graduale ripartenza dei servizi dopo la fine del lock down dovuto all'emergenza sanitaria, aumentano ancora dal prossimo tre giugno Frecce e Intercity (Ferrovie: ecco tutte le Frecce e gli Intercity di Trenitalia dal 3 giugno), (Ferrovie: ecco gli elenchi di Frecce e Intercity dal 3 giugno).

Aumento dei convogli previsto anche in quelle zone del Paese che erano precedentemente rimaste ai margini del ripristino dei regolari collegamenti, ovvero la Sicilia (Ferrovie: il ritorno degli Intercity in Sicilia [VIDEO]), la Liguria (Ferrovie: più Frecce e Intercity dal 3 giugno da e per la Liguria) e lungo la direttrice Adriatica (Ferrovie: dal 3 giugno sei Frecce in più sulla Linea Adriatica).

A partire dal 4 giugno ritorneranno poi anche i collegamenti transfrontalieri effettuati da Thello tra Milano e Nizza (Ferrovie: dal 4 giugno tornano i Thello tra Milano e Nizza). Ritorno graduale alla normalità anche per il Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa che, ha riaperto le sue sale ai visitatori da giovedì 21 maggio dopo oltre due mesi di chiusura (Ferrovie: riapre il Museo Ferroviario di Pietrarsa), mentre tornano gli spostamenti di alcuni convogli storici (Ferrovie: due giorni di movimenti storici molto significativi [VIDEO]).

Le notizie dall'estero arrivano stavolta dalla Svizzera, dove il Coronavirus condiziona ancora i viaggi in treno (Ferrovie, l’idea delle FFS: vagoni solo per chi ha mascherina) così come l’inaugurazione del Ceneri (Ferrovie, Svizzera: Tunnel di base del Ceneri al via in forma ridotta), dai Paesi Bassi con il terribile schianto tra treno e trattore (Ferrovie, Paesi Bassi: terribile schianto tra treno e trattore [VIDEO]) e con la richiesta di aiuto da parte di NS per le perdite causate dalla pandemia (Ferrovie, Paesi Bassi: 4,7 miliardi di euro di perdite, le NS chiedono aiuti al governo), e dalla Germania, dove DB è ormai autonoma nella produzione di disinfettanti contro il contagio (Ferrovie, Germania: Deutsche Bahn produce disinfettante).

Appuntamento tra sette giorni!!

Foto 3 di Giovanni Gardenghi