Ferrovie: già in vendita i primi treni dell'estate

I primi treni per la prossima estate sono già prenotabili sui sistemi di vendita Trenitalia.

Dopo quello del 18 maggio, un altro step verso un'offerta più ampia di corse nazionali è previsto dai primi giorni di giugno, quando diventeranno 74 le Frecce e 48 gli Intercity in circolazione.

Diventa quindi possibile organizzare in anticipo i propri spostamenti in treno per motivi di lavoro, svago e tempo libero in vista della bella stagione, guardando con fiducia alla ripartenza dopo l'emergenza sanitaria. Obiettivo di tutto il Gruppo FS è rilanciare l'intero sistema Paese sostenendo il turismo nazionale e quello di prossimità, in particolare nelle località di medie e piccole dimensioni ad alta attrattività culturale e paesaggistica.

Di seguito alcuni particolari sulla nuova offerta:

Lombardia:

18 Frecciarossa sulla dorsale AV, di 2 cui fino a Reggio Calabria;

sulla dorsale AV, di 2 cui fino a Reggio Calabria; 10 Frecciarossa fra Venezia e Milano, due collegano anche Torino e due Trieste;

fra Venezia e Milano, due collegano anche Torino e due Trieste; 6 Frecce fra Milano e la linea Adriatica;

fra Milano e la linea Adriatica; 2 i Frecciargento fra Roma e Bergamo.

Trentino Alto Adige:

Sono 6 i Frecciargento che collegano il Trentino Alto-Adige con Roma e le altre principali città italiane. Due partono e arrivano da Sibari, con fermate anche in Campania e in Calabria.

Veneto:

12 Frecciarossa fra Venezia e Roma, di cui 6 hanno fine e origine a Napoli;

fra Venezia e Roma, di cui 6 hanno fine e origine a Napoli; 10 Frecciarossa fra Venezia e Milano, due collegano anche Torino, e due Trieste;

fra Venezia e Milano, due collegano anche Torino, e due Trieste; 4 Frecciabianca fra Venezia e la linea Adriatica;

fra Venezia e la linea Adriatica; 2 InterCity fra Roma e Trieste con fermate anche in Veneto.

Friuli Venezia Giulia:

2 InterCity fra Roma e Trieste.

Liguria:

6 Frecciabianca che collegano Genova e Roma, tre verso Nord e altrettante verso Sud percorrendo la linea Tirrenica. Due di queste collegano Genova e Roma anche con Torino;

che collegano Genova e Roma, tre verso Nord e altrettante verso Sud percorrendo la linea Tirrenica. Due di queste collegano Genova e Roma anche con Torino; 6 InterCity che collegano la Liguria con Torino, Roma e Napoli;

che collegano la Liguria con Torino, Roma e Napoli; 12 InterCity fra Milano e Liguria, di cui 2 che arrivano e partono da Livorno.

Emilia-Romagna:

18 Frecciarossa sulla dorsale AV, di cui 2 fino a Reggio Calabria;

sulla dorsale AV, di cui 2 fino a Reggio Calabria; 10 Frecce fra Bologna e la linea Adriatica;

fra Bologna e la linea Adriatica; 2 Frecciabianca fra Roma e Ravenna.

Marche:

2 Frecciargento fra Milano e Ancona;

fra Milano e Ancona; 8 Frecciabianca che collegano le Marche con le altre località della linea Adriatica, Bologna, Venezia e Milano;

che collegano le Marche con le altre località della linea Adriatica, Bologna, Venezia e Milano; 2 InterCity che collegano Ancona e Roma.

Umbria:

2 InterCity che collegano Perugia e Roma.

Abruzzo:

8 Frecciabianca che collegano l’Abruzzo con le altre località della linea Adriatica, Bologna, Venezia e Milano.

Campania:

16 Frecciarossa da Napoli e Salerno verso Milano e Torino, di cui 2 fino a Reggio Calabria;

da Napoli e Salerno verso Milano e Torino, di cui 2 fino a Reggio Calabria; 6 Frecciarossa da Napoli verso Padova e Venezia;

6 i Frecciargento che collegano Benevento e Caserta con Roma e con la Puglia;

che collegano Benevento e Caserta con Roma e con la Puglia; 2 Frecciabianca che collegano Napoli e Salerno con la Calabria.

Puglia:

8 Frecciabianca da e per la linea Adriatica con Milano e Venezia (di queste 6 hanno partenza e arrivo da Lecce e 2 da/per Bari);

da e per la linea Adriatica con Milano e Venezia (di queste 6 hanno partenza e arrivo da Lecce e 2 da/per Bari); 4 Frecciargento fra le principalità località della Puglia e Roma;

fra le principalità località della Puglia e Roma; 6 InterCity che collegano la Puglia con la linea Adriatica, Bologna e Milano;

che collegano la Puglia con la linea Adriatica, Bologna e Milano; 2 InterCity fra Taranto e Roma.

Calabria:



2 Frecciarossa fra Torino e Reggio Calabria;

fra Torino e Reggio Calabria; 2 Frecciargento fra Bolzano e Sibari;

fra Bolzano e Sibari; 2 Frecciabianca fra Roma e Reggio Calabria;

fra Roma e Reggio Calabria; 2 InterCity fra Roma e la Calabria;

fra Roma e la Calabria; 2 InterCity fra Roma, Calabria e Sicilia.

Sicilia: