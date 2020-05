Ferrovie: ecco gli elenchi di Frecce e Intercity dal 3 giugno

Anche se mancano ancora diversi giorni, Trenitalia ha rilasciato la lista dei treni nuovamente disponibili dal 3 giugno.

Come abbiamo già detto saranno in circolazione 36 Frecce in più, per un totale di 74 collegamenti giornalieri che si aggiungono a 48 collegamenti Intercity.

A favore di coloro che vogliono pianificare i loro viaggi, pubblichiamo il link con entrambi gli elenchi.

Cliccando qui si troveranno le Frecce a partire dal 3 giugno.

Cliccando qui si troveranno gli Intercity a partire dal 3 giugno.