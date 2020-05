Ferrovie: distanti ma uniti. Viaggiare in comitiva ai tempi del Coronavirus

Mari, montagne e città d’arte sono ancora lì, pronte a mostrarsi dal finestrino di un treno anche in quest’estate 2020, straordinaria e non priva di incognite a causa del Covid-19.

Perché se è vero che cambieranno molte abitudini degli italiani in vacanza, il Gruppo FS si sta già operando affinché il treno resti un’opzione valida e sicura per raggiungere la mai così tanto agognata località di soggiorno o di semplice gita estiva.

Adottata ogni misura per tutelare la salute di chi sceglierà la ferrovia per muoversi, Trenitalia sta bruciando le tappe immaginando incentivi ad hoc. Ed ecco intanto una proposta che di primo acchito pare persino bizzarra. Incentivare l’uso del treno a comitive di 10 persone e più. Ma come? Ma se tutti i DPCM e le raccomandazioni giornaliere ci invitano a stare distanti, a evitare assembramenti?

E proprio Trenitalia su Frecce e Intercity ha introdotto tra le varie misure il biglietto nominativo, con un sistema di prenotazione dei posti a scacchiera e un riempimento che non può, ad oggi, superare il 50% della normale disponibilità?

Il distanziamento a bordo però non esclude del tutto la socialità. Si può viaggiare lontani gli uni dagli altri, ma non è peregrina, prenotando per tempo, la possibilità di vedere il proprio gruppo al completo nella stessa carrozza.

Tutti insieme, distanti ma uniti, un mantra dell’ultimo periodo che potremmo prendere a prestito anche per quest’estate in treno. Perché andare in vacanza con gli amici può essere anche più entusiasmante di un’avventura in solitaria o con pochi intimi. Così Trenitalia ha ampliato l’offerta Comitive 40%, rivolta a gruppi di almeno 10 paganti che da ora - se trovano disponibilità di posti - possono acquistare biglietti con uno sconto del 40%, fino al 15 settembre, su tutte le Frecce e gli Intercity e in qualunque giorno della settimana.

L’offerta Comitive 40% può essere acquistata presso le biglietterie di stazione, le agenzie di viaggio abilitate e l’Ufficio Gruppi di Trenitalia che dispone anche di un indirizzo mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e di un numero telefonico unico nazionale 06/6000. Tutti strumenti, questi ultimi, che sostituiscono il contatto diretto con l’operatore e costituiscono una soluzione da preferire in questo particolare momento.

E anche da favorire, tanto che i soci CartaFRECCIA che utilizzano il sito trenitalia.com, l'app Trenitalia o il call center per acquistare fino al 30 giugno biglietti, abbonamenti e carnet, da utilizzare fino al 31 agosto su Frecce e Intercity vedranno incrementati del 30% rispetto alla regola ordinaria i punti premio spettanti. Punti in più che possono essere conservati per richiedere ticket, upgrade e carnet omaggio. Oppure donati al Dipartimento della Protezione Civile, in prima linea nel fronteggiare l’emergenza sanitaria.

Fonte FS News