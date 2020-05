Ferrovie: principi d'incendio senza conseguenze a Fondi e Cusano

Due principi d'incendio oggi sui binari italiani. Inconvenienti tecnici che fanno parte della normale attività ferroviaria e che provocano più disagi che pericoli.

Il primo ha avuto luogo sulla linea Roma - Napoli. Il personale operativo dei Vigili del Fuoco di Latina è intervenuto alle 14.50 nella la stazione di Fondi per un principio di incendio su due carri merci.

I due pianali frenati avrebbero provocato il surriscaldamento del pavimento in legno con l'intervento dei VVF che è servito a limitare i danni delle fiamme. La linea ferroviaria è rimasta bloccata per il tempo necessario delle operazioni di spegnimento, concluso alle 17 circa e non si sono registrate persone coinvolte.

Nel frattempo un problema analogo ha coinvolto il locomotore del regionale 11040 a Cusano di Zoppola, in Friuli Venezia Giulia. In questo caso il si sarebbe trattato solo di fumo da un carrello senza che si siano sviluppate fiamme.