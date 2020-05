Ferrovie, Paesi Bassi: terribile schianto tra treno e trattore [VIDEO]

Terribile schianto oggi pomeriggio nei Paesi Bassi.

Un trattore si è scontrato con un treno passeggeri a un passaggio a livello incustodito a Hooghalen alle 16:12 di oggi venendo trascinato per centinaia di metri dal convoglio.

Sul posto sono giunti i servizi di emergenza di terra ma anche un elicottero per trasportare i feriti nell'ospedale di Assen.

L'impatto è stato devastante. L'autista del trattore è riuscito a scendere prima dello scontro, è illeso ma sotto shock. Le condizioni del macchinista sarebbero invece preoccupanti. Rapporti non confermati indicano che potrebbe essere morto. Secondo quanto è visibile dalle foto la cabina del convoglio praticamente non esiste più. Il ferroviere sarebbe rimasto intrappolato nelle lamiere e sarebbe deceduto per le ferite riportate. Al momento, tuttavia, questa versione non viene data come ufficiale.

Il traffico ferroviario tra Beilen e Assen è bloccato. Un pubblico ufficiale di passaggio dice di non aver mai visto niente del genere. "L'intera cabina del treno è completamente sparita".

Il passaggio a livello viene utilizzato dagli agricoltori per accedere alle loro terre. Come si vede dai media, la linea ferroviaria ha riportato gravissimi danni.