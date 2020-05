Ferrovie: gli effetti del Covid-19 per Stadler

Finora, Stadler ha dovuto affrontare un impatto relativamente limitato dalla crisi Covid-19.

Tuttavia, le conseguenze future sono difficili da prevedere in questa fase. La Società non è stata influenzata da un calo della domanda, come nel caso di altri settori tra i quali l’industria automobilistica.

Stadler ha una liquidità molto solida e un portafoglio ordini elevato per diversi anni. Però, alcune delle catene di approvvigionamento e di trasporto sono state interrotte per breve tempo, a causa di complicazioni nel settore delle industrie in subappalto.

Inoltre, le restrizioni di viaggio per clienti e dipendenti comportano un ritardo nell'autorizzazione, nell'accettazione del cliente e nell'invio di nuovi treni. Di conseguenza, Stadler prevede che alcune consegne di materiale rotabile saranno differite.

Inoltre, il diradamento dei trasporti pubblici durante la pandemia, che ha causato una riduzione delle distanze percorse, porta a una riduzione temporanea delle entrate nel Segmento di assistenza e componenti.

Alla luce delle attuali incertezze, i precedenti obiettivi finanziari per l’esercizio 2020 sono sospesi. Ulteriori informazioni saranno fornite con la pubblicazione dei risultati semestrali il 25 agosto 2020. Confermati gli obiettivi finanziari a medio termine.