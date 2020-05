Ferrovie, DL Rilancio, FerCargo: bene misure a sostegno del settore, ora interventi a costo zero

Il Forum FerCargo esprime il suo apprezzamento nei confronti del Governo e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per le misure a sostegno del cargo ferroviario, e propone attraverso il position paper “Logistica ferroviaria e crisi sanitaria da COVID19”, ulteriori interventi a costo zero per il rilancio del settore.

Il Forum FerCargo, in una nota, chiede al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, una particolare attenzione a quelle criticità che, nonostante l’adozione delle misure presenti nel Decreto Rilancio, continuano a pesare sulle imprese del trasporto ferroviario merci, molte di esse risolvibili a costo zero.

Un settore, questo, che durante l’emergenza sanitaria si è confermato asset strategico per l’economia nazionale, garantendo al comparto produttivo la sicurezza e i servizi malgrado le ripercussioni subite: nei mesi di Marzo e Aprile, infatti, si è registrata una riduzione del 35% del traffico ferroviario merci rispetto al secondo bimestre dello scorso anno, con una stima di perdita di fatturato per tutte le imprese ferroviarie del settore che si aggira intorno ai 150 mln di euro (periodo di riferimento 1 Marzo – 30 Giugno).

Una crisi che ha riguardato anche i terminalisti ferroviari, gli operatori della Manovra ferroviaria, del noleggio e della manutenzione del materiale rotabile, aderenti alle Associazioni del Forum, la perdita prevista è pari a 50 mln di euro (periodo di riferimento 1 Marzo – 30 Giugno).

Le previsioni dei prossimi mesi, fino a fine anno sono molto preoccupanti, nonostante la riapertura delle industrie iniziata con la nuova Fase della emergenza, il traffico continua a diminuire e non sarà recuperato nel corso del 2020.

Interventi a costo zero per il rilancio del settore

La rinnovata scelta strategica del Governo di investire sulla “cura del ferro” –spiegano - riteniamo sarà un fattore decisivo per la competitività del nostro Paese.

Il settore, tuttavia, presenta una serie di criticità, che in molti casi possono essere risolte a costo zero oppure molto contenuto, rispetto al beneficio per tutto il sistema logistico nazionale. FerCargo propone una serie di interventi per il rilancio del settore attraverso il position paper “Logistica ferroviaria e crisi sanitaria da COVID19”.

Interventi che potrebbero essere oggetto del decreto semplificazioni di prossima emanazione:

Trasporto ferroviario merci di treni pesanti, intervento a costo zero. Si chiede di effettuare su intera Rete Ferroviaria attrezzata, coerentemente con gli standard europei, treni con peso oltre le 2000 tonnellate. L’attuazione di questa misura permette di trasportare un volume maggiore di merce producendo efficienza nel sistema e maggiore competitività del trasporto ferroviario merci.

Sostegno del trasporto ferroviario delle merci pericolose, intervento a costo zero. Il trasporto delle merci pericolose è un segmento decisivo della catena logistica per coniugare l’obiettivo dello sviluppo delle filiere produttive servite dal sistema dei trasporti con gli standard di sicurezza che questo sistema deve perseguire e che, per le ferrovie, ha un preciso riferimento nell’armonizzazione delle regole applicabili allo spazio ferroviario unico europeo.

Digitalizzazione documenti di trasporto, intervento a costo zero Nella catena del trasporto ferroviario merci nazionale e internazionale esistono ancora documenti di accompagnamento in formato cartaceo. Si chiede di digitalizzare tutti i procedimenti del settore.

Formazione del personale in e-learning, intervento a costo zero. In questa fase di emergenza, non poche sono state le difficoltà che tutte le imprese hanno affrontato con la formazione del personale operativo. In particolare è ancora limitato l’utilizzo della formazione in modalità e-learning o FAD, ad esempio sono escluse le fasi conclusive per l’abilitazione dei macchinisti.

Modulo di condotta ad Agente Solo, intervento a costo zero. In tutti i Paesi dell’Unione Europea, la condotta del treno è svolta da un solo macchinista. In Italia i macchinisti sono due. Questo modulo non è previsto da una legge, ma da una consuetudine organizzativa. Nel periodo dell’emergenza sanitaria, al fine di praticare il distanziamento degli agenti, gli stessi hanno viaggiato nelle due cabine disponibili nella locomotiva, praticando di fatto la guida ad Agente Solo. Vista questa recente esperienza, si chiede un approfondimento del Ministero dei Trasporti.

Interventi Infrastruttura standard Europei. Interventi già finanziati. Accelerare gli interventi su infrastruttura ferroviaria, già finanziati nei contratti di programma vigenti, che permettono un maggiore adeguamento agli standard di trasporto Europei, ovvero binari che permettono il modulo di trasporto di treni lunghi 750 metri con massa trainata oltre le 2000 tonnellate e profilo P/C 80/410.

Riordino della normativa riguardo le attività di ultimo miglio ferroviario, intervento a costo zero. Accelerare le attività del tavolo fra gli stakeholders, riguardo il riordino della normativa sull’attività di manovra ferroviaria. Questo permetterebbe una semplificazione del quadro regolatorio utile per tutto sistema.

Interventi su infrastruttura per ultimo miglio. Si chiede il rifinanziamento della norma presente nella Legge 96/2017 che ha permesso al Gestore dell’infrastruttura, di intervenire su alcune parti di Rete Ferroviaria relative ad ultimo miglio. Questi interventi hanno un’elevata redditività perché favoriscono il traffico aumentando l’efficienza dell’infrastruttura.

Incentivi attività ultimo miglio ferroviario merci. Al fine di sopportare i costi generati dai “colli di bottiglia” presenti sulla infrastruttura di ultimo miglio, è necessario previsione incentivi per le attività di manovra ferroviaria nei terminali e nei raccordi industriali.

Incentivi piano accelerato ERTMS. L’Europa si sta dotando di un sistema di segnalamento unico, l’ERTMS/ETCS. RFI ha predisposto un ambizioso piano “accelerato” di attrezzaggio per tutta l’infrastruttura Italiana tra il 2022 ed il 2035, questo permetterà a RFI un notevole risparmio nei costi di manutenzione in virtù della sua configurazione tecnica. Il Forum FerCargo ha apprezzato tale iniziativa ma questo piano può essere implementato solo a fronte di supporto economico, mediante finanziamento a fondo perduto, ai possessori delle locomotive per l’attrezzaggio di tale sistema a bordo dei propri rotabili, dal momento che tale sistema rappresenta per le Imprese Ferroviarie merci una voce di costo aggiuntiva senza significativi miglioramenti delle prestazioni delle locomotive esistenti.