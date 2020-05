Ferrovie: svio a Genova per la 494 034 di Mercitalia Rail

Inconveniente tecnico oggi a Genova Sestri Ponente Aeroporto.

La 494 034 di Mercitalia Rail è sviata in prossimità di uno scambio mentre era in manovra isolata. Lo svio ha avuto luogo nel pomeriggio e non si segnalano feriti.

Sono in corso attualmente le operazioni per spostare il locomotore Bombardier mentre sulle cause sono stati avviati accertamenti della polizia ferroviaria.

Secondo quanto riferito da RFI sul suo sito, per i treni in circolazione lungo la linea si registrano ritardi in alcuni casi sopra l'ora.