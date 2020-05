Ferrovie: torna il "Treno delle Vacanze" Monaco - Rimini

La "voce" circola da qualche giorno ma Il Resto del Carlino ne è sicuro, a partire da fine giugno torna il treno Monaco di Baviera-Rimini, con sosta a Bologna e Cesena.

Per la quinta estate di fila si confermerebbe dunque il servizio di Deutsche Bahn e Österreichische Bundesbahnen. Un collegamento che continuerà fino a settembre, particolarmente prezioso in un periodo nel quale i voli sono di fatto azzerati.

Un taglio al turismo a largo e medio raggio, che favorirà – pandemia permettendo - quello domestico e di prossimità. Insomma, le località raggiungibili in automobili e in treno. Riviera in testa, riguardo ai potenziali turisti di area tedesca (Germania, Svizzera, Austria).

Il collegamento tra la capitale della Baviera e la "capitale delle vacanze" - prosegue Il Resto del Carlino - registra ogni anno un apprezzamento crescente da parte dei vacanzieri, con numeri in costante aumento. Prima dell’esplosione pandemica il servizio era previsto nel 2020 a partire da maggio. Poi era letteralmente sparito dai radar, insieme alle aspettative di avere ospiti stranieri questa estate. Ora il treno sembra risorto, insieme alla speranza di riaprire qualche spiraglio anche oltralpe.