Ferrovie: principio d'incendio su una ALn 668 dell'Alifana

Principio d'incendio questa mattina alla stazione di Maddaloni Inferiore.

A creare scompiglio è stata una ALn 668 di Ente Autonomo Volturno operante sulla Ferrovia Alifana e che viaggiava in direzione Caserta. Le cause non sono ancora state rese note anche se le testate giornalistiche locali parlano di probabile problema all'impianto frenante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco ma fortunatamente la situazione è rientrata in maniera piuttosto agevole.

Al momento in cui scriviamo la stazione è regolarmente operativa.