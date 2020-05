Ferrovie: Italo ferma nel Cilento

“È un altro importante servizio di collegamento ad Alta Velocità a servizio della collettività che nei mesi scorsi avevamo richiesto al vettore Italo – NTV. Avanti così”.

Questa la dichiarazione del sindaco di Sapri, Antonio Gentile ha commento della notizia che dal 14 giugno Italo Treno fermerà nella stazione di Sapri 4 volte al giorno - due per tratta - con collegamenti da e per Milano/Torino – Reggio Calabria.

I biglietti sono già disponibili sul portale della Società. Sapri è una delle fermate che il treno ad Alta Velocità effettuerà nel Cilento. Sarà possibile arrivare fino a Reggio Calabria senza cambi, garantendo collegamenti diretti da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Salerno.

Previste fermate intermedie che consentiranno di raggiungere le meraviglie del Cilento quali Agropoli e Castellabate, Vallo della Lucania e, come già detto Sapri, proseguendo poi verso la Calabria, servendo così Paola, Lamezia Terme, Rosarno e Villa San Giovanni, terminando la corsa a Reggio Calabria.

“L’arrivo dei nostri treni in Cilento ed in Calabria ci riempie di orgoglio – commenta Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo – Non ci sarà più bisogno di fare cambi intermedi, un unico treno collegherà tutta Italia. Sappiamo quanto il Sud sia importante per il Paese e abbiamo deciso così di investire nel Meridione, per migliorarne la qualità dei trasporti. Siamo certi che il territorio risponderà con entusiasmo all'arrivo di Italo”.

Due le partenze previste al momento da Torino: alle 5,23 e alle 13,19.