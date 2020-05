Ferrovie: con DB Schenker 186 container di materiali contro il Covid per la Lombardia

Il fornitore di servizi logistici DB Schenker supporta il nord Italia nel contenimento del Coronavirus e consegna 186 container con dispositivi di protezione medica dalla Cina agli ospedali della Lombardia.

La consegna comprende tute e occhiali protettivi e verrà trasportata in treno nel nord Italia nelle prossime settimane. Questo giovedì, intanto, 20 container raggiungeranno il Terminal Hangartner di DB Schenker a Verona.

"Questi sono tempi difficili per tutti noi, ma siamo riusciti a continuare a servire i nostri clienti senza interruzioni. Questo è stato possibile solo grazie agli instancabili sforzi di tutti i colleghi di DB Schenker e grazie alla solida rete internazionale di DB Schenker”, afferma Federico Girgenti, CEO di DB Schenker in Italia.

In totale, la consegna agli ospedali in Lombardia comprende oltre 1.300 tonnellate di tute e occhiali di sicurezza di vari produttori di Shanghai e Hubei. Lì DB Schenker raccoglie il carico su camion. Al terminal container di Xi'an, il carico stesso viene stivato su un treno cinese, che DB Schenker e DB Cargo operano in stretta collaborazione come ponte terrestre transeuroasiatico. Dopo dodici giorni e più di 10.000 chilometri che attraversano il Kazakistan, la Russia e la Bielorussia, il treno raggiunge Kaliningrad.

Da lì, i container arrivano a Rostock in nave, da dove vengono nuovamente trasportati in treno al terminal intermodale DB Schenker di Verona. Nonostante la distanza, DB Schenker è stata in grado di abbreviare l'intero tempo di trasporto a soli 15 giorni.

Dopo lo sdoganamento, la distribuzione alle strutture sanitarie di Milano, Bergamo e Brescia, ad esempio, avviene in camion con trasporto a pieno carico di DB Schenker. Ciò significa che la consegna completa da porta a porta, compresi imballaggio, sdoganamento e documentazione per il cliente, proviene da un'unica fonte. I primi sette container hanno lasciato Xi'an il 15 aprile.