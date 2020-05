Ferrovie: rilievi a ultrasuoni per i binari della Lombardia

Di convogli insoliti ne abbiamo già visti parecchi in passato e oggi ne aggiungiamo un altro.

Nella giornata di ieri è stata effettuata da RFI una corsa per rilievi a ultrasuoni del binario tra Milano Centrale e Monza.

Protagonisti dell'operazione due veicoli diagnostici, il carro "Sperry" SRS 240 (99 94 95-29 001-0) e il motocarrello MM 600 "Sirter" (99 83 91-65 005-3).

Alle estremità una doppia simmetrica di E.652 con in testa la E.652.036 in livrea XMPR e in coda la E.652.145 in cromia invece Mercitalia Rail.

Le foto di Loris Rospo mostrano l'insolito treno in transito a Sesto San Giovanni.