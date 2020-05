Ferrovie, Roma: una mozione per riaprire le Centocelle-Giardinetti

Novità forse in arrivo per la tribolata ferrovia Roma - Giardinetti.

“Depositata nella mattinata di oggi, 20 maggio, la mozione che impegna la Sindaca Raggi a concertare, con la Regione Lazio e l’Atac, le iniziative necessarie al fine di riattivare in tempi rapidi la tratta Centocelle-Giardinetti della ferrovia ex-concessa Roma-Giardinetti. Dall’inizio delle seconda apertura della ‘Fase 2′ abbiamo riscontrato affollamenti anomali sui mezzi pubblici, al punto da compromettere il distanziamento sociale, con particolare attenzione nella Metro C.”

“Quella tratta ferroviaria rappresenta, lo ribadisco, un’alternativa valida e sostenibile alla metropolitana, e non solo in questo momento storico, la sua riapertura consente di alleggerire il carico della Linea C e di sostituire le linee bus che percorrono la Casilina, anch’essa congestionata. L’Amministrazione deve uscire allo scoperto e spiegare ai cittadini, comitati e associazioni ambientalistiche e trasportistiche, cosa intende fare della linea oggi, dei progetti futuri c’è tempo. Non si può parlare di potenziamento dei trasporti e poi lasciare 3 Km di ferrovia ancora chiusi”.

Così in un comunicato Svetlana Celli, capogruppo della Lista Civica RTR.