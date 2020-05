Ferrovie: livrea con sondaggio per la Vectron ZSSK

La moda dei sondaggi social si affaccia prepotentemente anche in ferrovia.

Ne è protagonista, stavolta, la compagnia slovacca ZSSK che sulla sua pagina Facebook ne lancia uno piuttosto curioso.

La società ha selezionato quattro possibili varianti di livrea per una sua Vectron, con quella definitiva che sarà scelta, appunto, tramite sondaggio sulla stessa piattaforma social.

Tutte si basano sui colori dell'arancione, del rosso e del bianco ma con differenze piuttosto sostanziali sia a livello di fiancate che di frontali. Le scritte riportate accennano tutte al viaggiare responsabilmente durante la pandemia da Coronavirus.

Al momento in cui scriviamo hanno partecipato più di 2.200 persone, con la variante numero 4 largamente in testa. Vedremo domani come andrà a finire visto che è possibile votare fino al 21 maggio 2020.