Ferrovie: Autocertificazione per spostamenti fuori dalla regione

Da oggi non servirà più il modulo di autocertificazione per spostarsi all’interno della regione di residenza.

In ottemperanza alle normative emanate dal Governo, legate al contrasto dell'emergenza Covid-19, l'autocertificazione resta però obbligatoria in caso di spostamenti interregionali e solo per comprovate ragioni di lavoro, salute o urgenza.

Scarica il modello.

Fonte FS News