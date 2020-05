Ferrovie: sale sul tetto del treno e viene folgorato, sedicenne non in pericolo di vita

Un ragazzo di sedici anni è rimasto folgorato nella tarda serata di ieri, dopo ave provato a salire per gioco sul tetto di un convoglio.

Il fatto è accaduto a Voghera, in provincia di Pavia, dove il ragazzo avrebbe toccato per sbaglio un cavo di alimentazione che lo avrebbe sbalzato a tre metri di distanza, come racconta “La Provincia pavese”. Soccorso ancora cosciente e trasportato all'ospedale Niguarda di Milano, è finito in prognosi riservata per decisione dei medici che ne hanno preso in carico il caso. Il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

La Polfer e i carabinieri della compagnia di Voghera hanno affiancato i medici al momento dell’intervento. Assieme al sedicenne, che ha riportato un’ustione a una mano e altre ferite dovute all'impatto dopo la caduta, c’era anche un amico.