Ferrovie: Mercitalia Rail e Nestlé Waters sviluppano il servizio Green Alps

Nuovo servizio per Mercitalia Rail.

La compagnia, insieme a Nestlé Waters ha siglato due giorni fa un accordo per un ulteriore sviluppo del servizio Green Alps, un collegamento eco-friendly Italia-Francia che permette di trasportare l'equivalente di 4.000 tir all’anno di acqua minerale.

Confermando la partnership con Nestlé Waters, Mercitalia Rail collega ogni settimana la provincia di Brescia alla costa francese atlantica ed alla Francia orientale.

Preziosi partner della compagnia cargo italiana in questo accordo saranno Lonato Spa per il servizio Primo Miglio ed EURORAIL / REGIORAIL France per la trazione ferroviaria in Francia.