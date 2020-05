Ferrovie: la Cuneo-Ventimiglia-Nizza scala la classifica del FAI “I luoghi del cuore”

La linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia-Nizza ha ricevuto è quinta nella classifica de “I luoghi del cuore” del FAI in collaborazione con Intesa San Paolo.

Nel concorso del Fondo Ambiente Italiano per promuovere e valorizzare i siti e monumenti meno noti della Penisola, la linea per il mare ha due candidati: uno in rappresentanza del Piemonte e l’altro della Liguria. Se, come pare, i voti saranno sommati, la “ferrovia delle Meraviglie” sarà seconda con 2.276, dietro la città di Bergamo (2239) e davanti al Bacino del Rio Grande di Amelia in Umbria (2141).

Tra i beni piemontesi ben piazzati ci sono: il Lago d’Orta (9° posto), il Parco naturale Alpe Devero (35°), la Sacra di San Michele (57°). Fai e Intesa San Paolo hanno stanziato 50.000 euro per il primo classificato nazionale, 40.000 euro per il secondo e 30.000 euro per il terzo. Un premio di 5.000 euro andrà anche ai luoghi che superano i 50.000 voti indipendentemente dalla posizione in classifica.

Oltre il montepremi per la Cuneo-Ventimiglia-Nizza è una grande occasione di promozione e di sensibilizzazione dei governi nazionali e regionali dell’interesse che questa ha per i cittadini.

