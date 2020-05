Ferrovie, per il sindacato oltre 10 mila posti di lavoro a rischio in DB

A causa della crisi innescata dalla pandemia di Coronavirus, nelle ferrovie tedesche DB sono a rischio oltre 10 mila posti di lavoro.

È questo l’allarme lanciato dal segretario del Sindacato delle ferrovie e dei trasporti (Evg), Klaus-Dieter Hommel, in un’intervista rilasciata al quotidiano “Bild”. In particolare, Hommel ha dichiarato che in DB, azienda di proprietà statale, “esiste il rischio di drastici tagli al personale” a causa della crisi.

Il segretario della Evg ha proseguito: “In cambio di aiuti di Stato, DB intende risparmiare circa cinque miliardi di euro, di cui circa 2,25 miliardi di euro di spese per il personale”. Hommel ha, quindi, avvertito che “l’attuazione di questo accordo tra il gruppo e il governo federale significa in parole povere: taglio di oltre 10 mila posti di lavoro in DB in tutta la Germania”.

Secondo il segretario dell’Evg, per far fronte alla crisi, le Ferrovie tedesche attueranno “una dura politica di austerità a carico dei dipendenti, dimezzando il numero di posizioni per la formazione e bloccando le nuove assunzioni urgenti”. Hommel ha, dunque, proposto un’alleanza per l’occupazione e la mobilità tra la dirigenza e i dipendenti della società.

Il consiglio di amministrazione dell’azienda ha già assicurato la propria disponibilità. A causa della crisi del Coronavirus, DB ha perso circa il 90% dei passeggeri. Il governo federale intende sostenere il gruppo con un aumento di capitale compreso tra i 6,9 e gli 8,4 miliardi di euro, nonché innalzando il limite del debito a 25,4 miliardi di euro.