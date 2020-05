Ferrovie, Molise: riapre la Termoli - Campobasso

Il Molise riconquista un importante collegamento che sembrava perduto.

A partire da metà luglio, secondo quanto reso noto da isnews, infatti, sarà riaperta la linea ferroviaria Campobasso-Termoli, chiusa dal 9 dicembre 2016, quando Trenitalia comunicò la sospensione del servizio per consentire a RFI di effettuare importanti lavori di ammodernamento, sui binari e sulle infrastrutture.

L'indiscrezione sull'imminente riapertura troverebbe conferma nella comunicazione che RFI ha inviato nei giorni scorsi alla Regione. Non si tratterà ovviamente di una linea veloce, visto che la tratta non è elettrificata, - fa notare isnews - come lo sarà invece la Campobasso-Isernia-Roccaravindola, che consentirà di rendere più rapidi i treni per Roma. L’opera di elettrificazione della linea, finanziata con circa 80 milioni di euro, è già iniziata e andrà avanti a lotti, per essere completata, da contratto, entro fine dicembre 2021.

Altri 20 milioni di euro, invece, sono stati destinati alla realizzazione della nuova stazione di Campobasso, al completamento del sottopasso e all’eliminazione di alcuni passaggi a livello. Interventi questi annunciati da tempo, mentre della riapertura della Campobasso-Termoli non si parlava più da tempo.

