Ferrovie: Trenitalia, monopattini gratis sui treni regionali

Monopattini, hoverboard e monowheel gratis da oggi su tutti i treni regionali di Trenitalia. La gratuità si aggiunge a quella già prevista per le bici pieghevoli.

Si tratta di un incentivo a favore di scelte virtuose sul piano della sostenibilità e su quello della micro-mobilità alternativa in tempi di Covid19, in sintonia con alcune misure previste dal Governo - nel Decreto Rilancio - tese proprio a promuovere l’acquisto e l’uso di biciclette, monopattini e altri veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica.

Insomma, una piccola buona notizia per chi intende raggiungere le aree metropolitane in treno per poi muoversi autonomamente in città, rispettando l’ambiente. L’efficace integrazione tra mezzi di trasporto a bassissimo impatto ambientale è, infatti, uno dei tanti elementi che concorrono a uno sviluppo sostenibile. Obiettivo che conserva la sua rilevanza, nelle strategie del Gruppo FS, anche nel mutato scenario generato dalla pandemia da Coronavirus.

Fonte FS News