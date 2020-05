Ferrovie: la falsa ripartenza del Frecciargento Sibari-Roma-Bolzano

"La notizia circolata nei giorni scorsi relativa alla riattivazione del Frecciargento Sibari-Roma-Bolzano dal 15 Maggio al momento è da ritenersi priva di fondamento e dunque non vera!".

Esordisce così la nota di Ettore Simone Durante. "Abbiamo atteso fino ad oggi (ieri ndr) per smentire tale informazione, ipotizzando che il servizio potesse essere effettuato nei primi giorni come "straordinario", ma così non è stato. Ciò è constatabile direttamente dal sito di Trenitalia sia nella modalità consueta di ricerca del viaggio che nelle sezione dedicata alle riattivazioni e consultabile al link https://www.trenitalia.com/it/informazioni/-ripartiamoitalia/ripartiamo.html.

Molte persone in questi giorni ci chiedono informazioni sulla ripresa della circolazione ferroviaria, per quanto riguarda la tratta Roma-Reggio Calabria analizzando le informazioni ufficiali possiamo solo comunicare che al momento non sono previste altre riattivazioni per quanto riguarda la media e la lunga percorrenza, tale situazione cambierà sicuramente nei prossimi giorni con la riapertura delle regioni. Situazione diversa invece per quanto riguarda il servizio regionale, l'Assessore Catalfano infatti oggi ha annunciato la riattivazione di 12 corse dal 18 maggio.

Nel frattempo nonostante tutte le incognite gli operatori turistici stanno programmando la ripartenza, ieri il Presidente del Consorzio Operatori Turistici Diamante & Riviera dei Cedri Gianfranco Pascale ed il vice-presidente Franco Magurno hanno annunciato alle telecamere della TGR Calabria il progetto di turismo eco-sostenibile "Calabria in treno" realizzato in collaborazione con il Consorzio Ecotour di Scalea ed il Consorzio COTAJ della sibaritide, che permetterà di ricevere il rimborso del biglietto a coloro che sceglieranno "il mezzo più sicuro ed ecologico" per raggiungere sia l'Alto Tirreno che l'Alto Jonio ed alloggeranno in una delle strutture convenzionate.

A tal proposito si ricorda che anche a bordo dei treni e nelle stazioni sono state adottate delle misure per il contenimento del virus quali la disposizione dei posti a scacchiera e la continua santificazione dei locali".