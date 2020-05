Ferrovie: operaio deceduto a Cattolica, il cordoglio di RFI

RFI esprime il proprio cordoglio e vicinanza ai familiari dell’operaio di una ditta appaltatrice deceduto a seguito di uno smottamento del terreno nei pressi della stazione di Cattolica.

Per accertare le cause dell’incidente è stata avviata un’inchiesta interna. La circolazione dei treni è stata sospesa fra Cattolica e Rimini (linea Rimini-Ancona) per consentire gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti il 118 e l’Autorità Giudiziaria.

Fonte FS News

Foto 1 di Francesco - originally posted to Flickr as Notturno... (stazione di Cattolica), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5245245