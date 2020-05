Ferrovie, Bulgaria: treno merci deraglia in stazione a Nova Zagora [VIDEO]

Un treno merci è deragliato nei pressi della stazione di Nova Zagora, in Bulgaria.

Dieci carri sono usciti dai binari e hanno inflitto gravi danni alla ferrovia con oltre 200 metri di linea divelta. Squadre di emergenza con attrezzature specializzate sono arrivate sulla scena che ha sembianze apocalittiche.

L'incidente è avvenuto intorno alle 03:30 del mattino. Secondo le prime indicazioni lo scambio si sarebbe spostato sotto al convoglio facendolo inevitabilmente deragliare. Un'indagine determinerà se si tratta di un errore umano o di un problema tecnico.

Il convoglio merci era composto da 25 carri per un totale di 1.150 tonnellate ed era diretto da Chelopech a Bourgas. Sullo scambio della stazione di Nova Zagora sono passati i primi 5 carri, poi lo scambio si è girato e i carri seguenti hanno iniziato a sviare, con conseguente rottura dei ganci.

Il materiale che si è rovesciato è piuttosto costoso trattandosi di concentrato di rame ma verrà raccolto dopo la fine delle indagini. Le autorità hanno assicurato tuttavia che che non esiste alcun pericolo per l'ambiente.

I dati mostrano che il treno è entrato in stazione a 65 km/h, che è la velocità prevista. Per fortuna, vista anche l'ora dell'evento, non si registrano feriti.