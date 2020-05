Ferrovie: ancora spostamenti per demolizioni

Proseguono anche se lentamente gli ultimi viaggi di materiale obsoleto ormai non più di interesse per le compagnie ferroviarie.

Come diciamo sempre, le notizie come queste sono da prendere "con le molle" perché si basano su avvistamenti che, mai come in questo periodo, non sono facili da confermare. Fatta questa premessa, nei giorni scorsi dovrebbero essere arrivate a San Giuseppe di Cairo una locomotiva elettrica e due Diesel da manovra.

La macchina elettrica dovrebbe essere la E.633.038 mentre le due Diesel la 245.2152 e la 245.2248.

Andando a dare i numeri come nostro solito (e visto il caldo che già fa non solo quelli dei mezzi), riepiloghiamo qualche dato saliente delle tre unità.

La E.633.038 è una TIBB-Ansaldo consegnata nel 1983 mentre la 245.2152 è una Badoni del 1978 con la 245.2248 che invece è una Greco del 1985.

Mentre tutto questo accade, un altro demolendi sta viaggiando verso l'Adriatica, probabilmente per inoltrare il suo carico a Bari Lamasinata. In questo caso, in composizione, dovrebbero esserci tra l'altro la E.632.004, la E.632.028 e la D.345.1002.

La prima è una Savigliano-Ansaldo del 1982, la seconda una TIBB del 1983 mentre la terza una Breda Pt del 1974.