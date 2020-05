Ferrovie, Polonia: Captrain trasporta etanolo per disinfettanti

In collaborazione con la consorella ITL e la società di spedizioni TankMatch Rail Hamburg, Captrain Polska ha trasportato 1.000 tonnellate di etanolo in 18 carri dal porto di Rotterdam alla stazione di Pleszew in Polonia.

L'etanolo è urgentemente necessario per la produzione di disinfettanti, poiché la Polonia sta affrontando una carenza causata da elevati livelli di domanda durante l'epidemia di Coronavirus. La ferrovia è molto più ecologica del trasporto su strada e richiede meno personale in rapporto alla quantità di merci trasportate che significa anche che le operazioni transfrontaliere possono essere effettuate più rapidamente.

"Se i servizi ferroviari e di smistamento, i carri e le infrastrutture sono coordinati in modo ottimale, la ferrovia può sfruttare appieno i suoi punti di forza e guadagnare un notevole volume di trasporto dalla strada", ha affermato Jérôme Méline, amministratore delegato di Captrain Deutschland.