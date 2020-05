Ferrovie, Germania: sempre più treni per Deutsche Bahn

Deutsche Bahn sta aumentando in Germania la sua offerta.

Dal 29 maggio, i treni a lunga percorrenza si dirigeranno nuovamente verso destinazioni turistiche sulle coste del Nord e del Baltico e in Baviera. I collegamenti con Sylt, Rügen, Oberstdorf e Berchtesgaden possono essere prenotati dal 16 maggio.

Nelle scorse settimane, l'offerta di base stabile di DB ha contribuito a garantire mobilità e assistenza in Germania. DB sta ora espandendo nuovamente i suoi servizi ferroviari e regionali, rispondendo ai requisiti ufficiali negli Stati federali che rendono nuovamente possibile il viaggio.

Il capo del traffico a lunga distanza Michael Peterson ha detto: “Una vasta gamma di opzioni di trasporto per il turismo in Germania è più importante che mai quest'anno. Aumentiamo gradualmente la nostra offerta in base alla domanda. L'offerta di base stabile delle ultime settimane ci consente di espandere il traffico dei treni in modo flessibile e rapido".

Dal 18 maggio, i treni ICE torneranno a funzionare a pieno regime sull'importante collegamento ferroviario tra Renania Settentrionale-Vestfalia e Berlino. Tra Colonia / Düsseldorf e Berlino c'è di nuovo la solita tariffa oraria.

Dal 19 maggio, la nuova linea interurbana Dresda-Berlino-Rostock arriverà per la prima volta alla nuova stazione ferroviaria di Warnemünde. Già l'11 maggio, il Sylt Shuttle ha aumentato significativamente l'offerta con 14 collegamenti al giorno e direzione.