Ferrovie: Rail Cargo Group da Ploiesti a Budapest e Monaco e ritorno

Rail Cargo Group sta rafforzando la sua rete intermodale verso Monaco di Baviera con il collegamento diretto tra l'Ungheria e la Romania, riducendo così notevolmente i tempi di transito tra i terminal.

Il Terminal bimodale Bilk di Budapest è il più grande terminal in Ungheria e offre servizi di movimentazione ottimali per il trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia. Ploiesti è una regione in forte crescita economica in Romania. Il TransFER Budapest–Ploiesti non solo collega i due terminal, ma crea anche soluzioni logistiche ideali per le unità di trasporto continentali. Inoltre, collega anche gli hub economici ungheresi e rumeni e collega tutta l'Europa sudorientale alla rete di RCG.

RCG con il suo partner di Amburgo, EUROGATE Intermodal GmbH (EGIM), con sede ad Amburgo, offre ora un ulteriore collegamento che va direttamente da Budapest a Monaco di Baviera. Con questa opzione, sta ampliando la sua rete intermodale e non solo collega la Romania e la Germania, ma tutta l'Europa occidentale con l'Europa meridionale e sudorientale. Questo percorso di trasporto continentale diretto e sostenibile è un altro passo significativo che Rail Cargo Group ha fatto per ridurre i tempi di transito tra i terminal.