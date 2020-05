Trasporti, Dl Rilancio: ok in deroga a contratti di programma FS e Anas

Una “scorciatoia” normativa per rendere subito disponibili le risorse di Ferrovie e Anas indicate nei rispettivi aggiornamenti dei contratti di programma, che ancora attendono il perfezionamento.

È questa la misura contenuta nell'ultima bozza in possesso di Radiocor pronta per il Consiglio dei Ministri di oggi. Nel dettaglio, per quanto riguarda Ferrovie dello Stato la misura richiama l’aggiornamento per gli anni 2018 e 2019 del contratto di programma 2017-2021 parte investimenti tra il Mit e RFI.

La bozza di Dl prevede che “gli stanziamenti ivi previsti si considerano immediatamente disponibili per Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti", cioè affidamenti di appalti. Stessa cosa per l’aggiornamento 2018-2019 del contratto di programma 2016-2020 dell’Anas. Anche in questo caso, l’entrata in vigore della norma consente di considerare i fondi “immediatamente disponibili per Anas S.p.A. ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti”.

l'articolo integrale a questo link.