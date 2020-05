Ferrovie: grazie a RCG e FESCO l’olio di colza viaggia in treno

Rail Cargo Group in Russia ha già fatto affidamento sui servizi di trasporto ferroviario internazionale, container e camion in Russia, Turchia e persino in Cina per molti anni.

Al fine di implementare soluzioni logistiche sostenibili ed efficienti e di espandere il trasporto di container ecologici dalla Siberia alla Cina, l’anno scorso è stato siglato un accordo sia con FESCO Transportation Group, la più grande società di trasporto intermodale in Russia, sia con il centro di esportazione russo presso il Forum economico di Krasnoyarsk, in Siberia.

Rail Cargo Group e FESCO Transport Group hanno organizzato congiuntamente il primo trasporto multimodale di olio di colza in container dotati di serbatoi flessibili da Krasnoyarsk, la terza città più grande della Siberia, al porto cinese di Nantong.

I dieci container di olio di colza sono stati inizialmente trasportati per ferrovia dal terminal di Krasnoyarsk al porto di Vladivostok sulla costa del Pacifico della Russia. La linea marittima regolare FESCO China Express ha quindi trasportato i container al porto di Shanghai, dove sono stati trasportati da una chiatta sul fiume fino al porto di Nantong. Il carico è giunto a destinazione il 17 marzo dopo 35 giorni di viaggio.

Foto Rail Cargo Group