Ferrovie: ferma l'elettrificazione della tratta Jonica per colpa della Soprintendenza

Cinquecento milioni di euro fermi, più diversi altri milioni di investimenti pubblici e privati bloccati “per cavilli burocratici risibili”.

È la denuncia dell’ex sindaco di Rossano, Tonino Caracciolo, contro la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza e Crotone è. Da almeno cinque mesi l’elettrificazione della rete ferroviaria Jonica, sarebbe letteralmente ferma nella zona di Corigliano. Nel senso che la posa dei tralicci sui quali poi “viaggerà” l’elettrificazione della tratta sarebbe bloccata per un “sofisma” della Soprintendenza per questioni di paesaggio.

“Da quanto mi risulta - spiega Caracciolo al Corriere della Calabria - la posa dei pali per l’elettrificazione della linea ferroviaria Jonica sarebbe ferma in zona Corigliano a causa di un intervento della Soprintendenza circa compatibilità paesaggistiche”.

Nel 2018 RFI e Regione Calabria hanno finanziato un investimento di 500 milioni di euro per l’elettrificazione della tratta Sibari-Catanzaro-Lamezia Aeroporto. Il progetto presentato proprio a Corigliano a fine agosto 2018 dall’ex governatore Mario Oliverio e Trenitalia, sembra procedere troppo a rilento. Attualmente i lavori stanno riguardando il rifacimento della Stazione di Rossano - quella di Corigliano è stata completata l’anno scorso - mentre, come accennato, la posa dei tralicci per l’elettrificazione sarebbe in fase di stallo. Una volta completata l’opera di ammodernamento della ferrovia jonica prevista per il 2022, sulla tratta potranno viaggiare anche le Frecce seppur a velocità ridotta.

L'articolo integrale sul Corriere della Calabria.