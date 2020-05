Ferrovie: Gruppo Tesmec selezionato per proposta di aggiudicazione del terzo lotto della gara RFI

Tesmec S.p.A. rende noto che lo scorso 12 maggio la propria controllata Tesmec Rail S.r.l. è stata selezionata nella proposta di aggiudicazione per il 3° lotto della gara indetta da RFI per la fornitura e Full Maintenance Service di autocarrelli per la diagnostica territoriale su piazzali, nodi ed interconnessioni.

Tale risultato è il frutto del percorso intrapreso negli ultimi anni dal Gruppo Tesmec per lo sviluppo di sistemi ferroviari ad elevato contenuto tecnologico.

A seguito della definizione della graduatoria, RFI dovrà, quindi, nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di gara avviare la verifica di coerenza tra le soluzioni presentate nell’offerta tecnica e le quantità indicate nell’offerta economica per l’aggiudicazione definitiva.

Solo ad esito della positiva verifica dei requisiti summenzionati e degli ulteriori passaggi previsti nella documentazione di gara, sarà sottoscritto il relativo contratto di fornitura.