Ferrovie: addio alla livrea storica della E.652.003?

Sta girando in queste ore per il web una fotografia che potrebbe essere significativa per molti appassionati.

Quel che si vede al suo interno è la E.652.003 nella livrea "zincata" di Mercitalia Rail. Non sappiamo se la fotografia sia vera o se si tratti dello scherzo di qualche buontempone, anche se a differenza della E.656.607 in XMPR che aveva tratto in inganno più di uno, questa volta diversi indizi fanno optare per la prima ipotesi.

La macchina è infatti ferma da diverso tempo a causa della diminuzione del traffico per colpa del Coronavirus e una visione attenta non sembra mostrare segni di ritocchi. Ne sapremo senza dubbio qualcosa nei prossimi giorni, quando in livrea originale Grigio Perla e Blu Orientale o in cromia Mercitalia Rail, qualcuno la vedrà.

Nel frattempo ne ripercorriamo "le gesta" con una foto e un video, per una prototipo che almeno fino ad ora ha avuto una vita più particolare delle altre.