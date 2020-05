Ferrovie, Germania: il governo tedesco in soccorso di Deutsche Bahn

Il governo federale della Germania starebbe pianificando un intervento da miliardi di euro a sostegno delle ferrovie tedesche Deutsche Bahn.

L'obbiettivo sarebbe quello di di compensare i danni provocati dalla crisi innescata dalla pandemia di Coronavirus. Questo quanto riferisce il quotidiano Handelsblatt, che anticipa i contenuti di un piano elaborato dai ministeri delle Finanze e dei Trasporti.

In particolare sarebbe previsto un aumento di capitale per DB con il limite del debito del gruppo di proprietà dello stato che dovrebbe essere innalzato dagli attuali 25,4 miliardi di euro.

In cambio, Deutsche Bahn si impegna a “enormi risparmi nel personale e nei materiali”. Le perdite subite dall'azienda a causa della crisi, comprese le controllate Arriva e DB Schenker, ammonterebbero a 11 miliardi di euro per il periodo compreso tra il 2020 e il 2024 in uno scenario di base. La cifra sale a 13,5 miliardi di euro in uno “scenario peggiore”.

Sul totale, il sistema ferroviario di DB rappresenta rispettivamente 8,2 e 10,2 miliardi di euro. La metà di tale ammontare dovrebbe essere garantita dal gruppo attraverso “contromisure”. Per esempio, i membri del consiglio di amministrazione non riceveranno bonus nel 2020.

Inoltre, sono previste misure di di breve e lungo periodo al fine di ridurre i costi per i dipendenti, dalla cassa integrazione alla revisione della pianificazione del personale.

Con un aumento del patrimonio netto di DB, il governo federale tedesco propone di risarcire il 75% delle perdite residue della società, attualmente stimato tra 6,9 e 8,4 miliardi di euro. I primi 4,5 miliardi di euro saranno resi disponibili nelle prossime settimane. I fondi rimanenti dovrebbero venire erogati verso la fine dell'anno di esercizio 2020-2021.

Se nel quarto trimestre dell'anno dovesse emergere che la sostenibilità economica di DB è stata compromessa, il governo federale potrebbe riaggiustare i piani per il sostegno del gruppo. Come nota Handelsblatt, l'intervento pubblico a favore di DB dovrà essere approvato dalla commissione Bilancio del Bundestag e dalla Commissione europea.