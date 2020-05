Ferrovie: l'insolita presenza del Thello in Adriatica [VIDEO]

Nella giornata di oggi l'Adriatica è stata protagonista di un insolito trasferimento.

La E.402B.180 di Trenitalia in livrea XMPR ha infatti trainato una composizione di ben quattordici carrozze letti e cuccette di Thello da Venezia a Lecce.

Il transito sulla costa est del Paese non è sfuggito agli occhi degli appassionati che hanno documentato la presenza di un convoglio che solitamente viaggia su tutt'altre linee ed è praticamente impossibile vedere a queste latitudini.

Uno spostamento che tuttavia potrebbe avere una ragione molto semplice da spiegare. Con la sospensione dei servizi, i treni hanno bisogno di essere ricoverati da qualche parte e con alcuni scali pieni si potrebbe essere reso necessario l'utilizzo di impianti anche non proprio a portata di mano.

L'occasione, comunque, per uno scatto difficilmente ripetibile come questo realizzato fortunosamente da un nostro lettore a Pescara così come per il video di Claudio Villani a San Severo.