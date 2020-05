Ferrovie: WEGH Group ottiene in subappaltato i lavori di costruzione dei binari sul ponte di Storstrøm in Danimarca

WEGH Group, in qualità di subappaltatore dell’italiana ITINERA spa per il ponte di Storstrøm in Danimarca, è responsabile della progettazione, produzione e installazione del proprio sistema brevettato “Arianna“ Slab track.

Il progetto Storstrømsbroen consiste in un ponte ferroviario combinato, stradale, pedonale e ciclabile previsto per collegare la Zealand e l'isola di Falster attraverso Masnedø. Una volta completata la costruzione nel 2022, diventerà il terzo ponte più grande della Danimarca. Il ponte sarà costituito da tre sezioni di espansione e da una parte centrale strallata. Per garantire la continuità delle rotaie verranno installati dei giunti di espansione.

La costruzione del ponte comporterà un uso intensivo di elementi prefabbricati in calcestruzzo sia per l’infrastruttura: fondazioni, pile, travi del ponte sia per la sovrastruttura a piattaforme prefabbricate precompresse dove il sistema Slab Track System ARIANNA di WEGH Group verrà utilizzato per gli 8 km della linea principale, cosi come verranno realizzate piastre speciali per i giunti di espansione della rotaia e per le zone di transizione con i binari tradizionali (ballasted) alle estremità del ponte.

Ancora una volta WEGH Group è presente nel mondo con la professionalità dei suoi collaboratori e l’innovazione dei propri prodotti.