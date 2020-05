Ferrovie: Vienna chiede un corridoio speciale per le badanti rumene

Un gruppo composto da oltre 70 badanti romene è partito da Timisioara, diretto in Austria a Vienna.

Mentre le frontiere sono chiuse per tutti gli altri viaggiatori, a causa della pandemia di Coronavirus, queste donne sono state autorizzate a viaggiare in treno dopo che Vienna ha chiesto un corridoio speciale per loro: l’Austria infatti non può farne a meno.

Si tratta di lavoratrici specializzate che erano solite vivere tra i due Paesi e che sono rimaste bloccate a causa della chiusura dei confini mandando in tilt il sistema di assistenza domiciliare agli anziani in Austria. Eccezionali le misure di sicurezza prese a bordo del convoglio, per evitare il contagio: posti distanziati, mascherine, gel igienizzante e test del Coronavirus all’arrivo. Un treno è già partito e altri ne partiranno presto.

L’articolo integrale sul sito di Euronews.