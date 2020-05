Ferrovie: i treni ripartono anche in Slovenia

Nella giornata di oggi, 11 maggio 2020, il trasporto pubblico ferroviario riprende anche in Slovenia dopo essere stato sospeso dal 16 marzo per il contenimento e la gestione dell'epidemia di COVID-19.

Il numero di mezzi in viaggio resta ridotto e sono applicate nuove regole simili a quelle adottate in altri paesi.

Solo le persone sane che non mostrano segni di infezione respiratoria acuta (tosse, naso che cola, febbre, mal di gola) possono salire sui treni. A bordo è necessario mantenere una distanza interpersonale sufficiente e quando si entra nel treno, è necessario disinfettarsi le mani così come quando si esce.

Sui convogli le porte saranno contrassegnate con adesivi recanti l'entrata o l'uscita e indicazioni ci saranno anche sul pavimento per direzionare i flussi in modo che non ci sia movimento simultaneo in direzioni opposte. È necessario inoltre l'uso della mascherina che copra il naso e la bocca per l'intera durata del viaggio.

Il numero di posti seduti e in piedi sui convogli sarà limitato con i sedili utilizzabili contrassegnati. Fino a nuovo avvisto delle misure le sale d'attesa e i servizi igienici pubblici nelle stazioni saranno chiusi e sarà possibile passare solo attraverso le sale d'attesa in cui vengono venduti i biglietti.

La compagnia statale Slovenske železnice consiglia comunque di acquistare i biglietti online, o tramite app, per evitare ulteriori contatti in caso di coda per gli acquisti presso le stazioni ferroviarie e per garantire che il personale ferroviario verifichi il biglietto senza contatto.